«Мама, я умру?»: кто ответит за смерть мальчика, сгоревшего, как спичка, в свой день рождения

По дороге домой из поликлиники Кирилл говорил о том, как они завтра будут отмечать его день рождения. Оксана купила для праздника торт. В магазине ребенок попросил беляш. Сибирячка обрадовалась, ведь сын во время болезни мало ел. Только вот дома мальчик к еде практически не притронулся. Семья начала готовиться к празднику: надували шары, украшали комнату. Однако ночью ребенка начало тошнить.