«Мама, я умру?»: кто ответит за смерть мальчика, сгоревшего, как спичка, в свой день рождения

Трагедия в семью Якимовых (фамилия изменена — Ред.) из Забайкалья нагрянула, словно гром среди ясного неба. Оксана* с двумя сыновьями встретила Новый 2023 год. Праздники на этом не закончились: 10 января младшему ребенку, Кириллу*, должно было исполниться шесть лет. Но вместо того, чтобы задувать свечи на торте, именинник угасал в палате больницы…
Спустя 20 часов после госпитализации мальчик скончался. Убитая горем мать обратилась в региональный Следком. Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей завели по поручению председателя СК России. А в начале ноября 2024 года суд огласил приговор врачу, которого обвиняли в смерти ребенка.
Обычная простуда.
Первые тревожные звоночки начались за пару дней до Нового года. 26 декабря 2023-го у мальчишки поднялась температура.
«Он сначала заболел простудой», — рассказывала Оксана информационному порталу «Чита. Ру». Сибирячка отпросилась с работы, чтобы отвезти сына к педиатру. Врач прописала лечение и предложила взять больничный. Но мать отказалась: с ребенком мог посидеть 21-летний брат.
Спустя два дня Кириллу будто стало хуже, появились хрипы. Мать собрала его и бегом в поликлинику. Послушав легкие, медик предложила госпитализацию. Ставили пневмонию под вопросом. Однако позже подтвердился бронхит.
Женщина согласилась лечь в больницу с сыном. Кирилл мечтал встречать Новый год с семьей дома. Мальчик почувствовал себя лучше, и 30 декабря их выписали. Праздник родные, как и хотели, отметили вместе.
День рождения в больнице.
Но в первые дни января мальчик вновь пожаловался на здоровье. За зимние каникулы сибирячка трижды возила сына к педиатру в поликлинику. Последний раз это было 9 января.
По дороге домой из поликлиники Кирилл говорил о том, как они завтра будут отмечать его день рождения. Оксана купила для праздника торт. В магазине ребенок попросил беляш. Сибирячка обрадовалась, ведь сын во время болезни мало ел. Только вот дома мальчик к еде практически не притронулся. Семья начала готовиться к празднику: надували шары, украшали комнату. Однако ночью ребенка начало тошнить.
Оксана вызвала скорую помощь, которая увезла в хирургическое отделение. Дежурный врач после осмотра предположил, что у ребенка вирус, поэтому отправил в детское отделение. Приняли Якимовых рано утром 10 января. Ребенок уже ослаб, побледнел. Спустя время от рвоты, которая еще продолжалась, поставили укол.
«Мама, я умру?».
По информации забайкальского издания, ребенка осмотрели в 9:00. Врач якобы подтвердил отравление. После приходили медсестры и ставили капельницы. Но спустя время у Кирилла возникли проблемы с дыханием. Мальчику принесли кислородную маску.
Оксана просила вызвать борт санавиации. Кровь ребенка начала густеть. Из-за этого, по словам матери, ноги Кирилла посинели. Ребенок тогда спросил: «Мама, я умру?». После его подключили к ИВЛ. А спустя пару часов его не стало.
Во время расследования уголовного дела было назначено несколько экспертиз.
— Смерть ребенка могла наступить в результате отсутствия своевременной диагностики, из-за чего у пациента не был выявлен разрыв пищевода, — сообщали ранее в Следкоме по Забайкальскому краю. Оксана сообщила местным журналистам, что пищевод могли повредить во время установки стента ИВЛ или же это последствия рвоты.
4 июля дело прокуратура Забайкалья утвердила обвинительное заключение. В августе дело передали в суд.
— Врач знал, что единственный в больнице детский аппарат искусственной вентиляции легких длительное время неисправен. Несмотря на прогрессирующее ухудшение состояния ребенка, он не принял мер к его эвакуации в другие медицинские учреждения для оказания необходимой дыхательной поддержки, — рассказали в прокуратуре.
Осенью 2024 года суд огласил приговор анестезиологу-реаниматологу. Он осматривал ребенка. Медика приговорили к 2,5 годам ограничения свободы, запретили заниматься медицинской деятельностью почти на три года. По данным следствия, специалист вовремя не смог понять всю тяжесть состояния ребенка и не назначил правильное лечение. Приговор в законную силу не вступил, поэтому врач может его обжаловать.
* — Все имена изменены — прим. Ред.
Статья подготовлена на основе материала издания «Чита. Ру».