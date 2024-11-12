«Прости нас, малыш, что не уберегли!»: что известно о водителе, который насмерть переехал 9-летнего мальчика на «зебре»

Пешеходный переход на пересечении улиц Зверева и Красноказачьей в Октябрьском районе Иркутска навсегда разделил жизнь двух семей на «до» и «после». В пятницу 8 ноября здесь произошло страшное ДТП. Водитель Volkswagen Touareg насмерть сбил 9-летнего мальчика. КП-Иркутск удалось узнать о деталях произошедшего.
Не заметил ребенка.
Момент трагедии попал на камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах — нерегулируемый пешеходный переход на пересечении улиц Зверева и Красноказачьей. Время около 15:00. Ребенок передвигается по «зебре» в сторону школы. С двух сторон от него находятся два черных внедорожника. Водитель одной из иномарок, который поворачивал с Красноказачьей налево, пропускает пешехода. Мальчик ускоряется, до тротуара остается совсем немного. Но в этот момент внезапно оказывается под колесами второго автомобиля, того самого Volkswagen Touareg. Кроссовер протащил его еще несколько метров и только после этого остановился.
Мальчик скончался мгновенно. Скорую вызвали очевидцы, но медики лишь зафиксировали смерть ребенка. Полученные травмы были несовместимы с жизнью.
За рулем внедорожника находился 71-летний житель Иркутска. Как оказалось, в тот момент он вез собственного внука на уроки. Как рассказал мужчина сотрудникам полиции, ребенка он не заметил. Однако, осознав, что произошло, остался на месте аварии и пытался оказать школьнику первую медицинскую помощь.
По факту ДТП назначена всесторонняя проверка. К ней также присоединились и сотрудники прокуратуры Иркутской области. Установив все обстоятельства и причины случившегося, они смогут принять решение.
Как рассказали корреспонденту КП-Иркутск в ГУ МВД по Иркутской области, виновнику ДТП избрали меру пресечения — сейчас он находится под подпиской о невыезде. Будет проведена автомобильная экспертиза, которая поможет специалистам восстановить картину произошедшего. Также они изучат техническое состояние автомобиля, траекторию его движения и скорость в момент наезда на пешехода.
Нужен светофор?
Эта трагедия вызвала огромный общественный резонанс. На месте аварии в тот же день появился стихийный мемориал. Жители Иркутска несли сюда мягкие, игрушки, цветы и свечи, а также выражали в социальных сетях слова соболезнования родителям погибшего мальчика.
«Самое страшное — хоронить своих детей!».
«Прости нас, малыш, что не уберегли! Пусть земля тебе будет пухом!».
«Бедные родители. Сил вам, справиться с этим горем!».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что некоторые инициативные жители города организовали сбор средств для семьи погибшего ребенка. За двое суток удалось собрать около 900 тысяч рублей. Материальная помощь для родителей приходила даже из других регионов страны. Сумму передали отцу мальчика. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что похороны школьника прошли 12 ноября.
Также некоторые жители Иркутска высказывают идею об установке на данном перекрестке, где случилась трагедия, светофора.
— Горожанам, имеющим предложения, которые могут повысить безопасность движения на том или ином участке дороги с помощью регулируемых или нерегулируемых пешеходных переходов, могут обратиться в администрацию, в комитет по градостроительству и благоустройству дорог, — рассказали в Госавтоинспекции Иркутской области. — Это может быть коллективное обращение или частное. Оно будет рассмотрено. В случае принятия решения об установке, после согласования с Госавтоинспекцией эти изменения будут вноситься в схемы организации дорожного движения. В некоторых случаях Госавтоинспекция самостоятельно инициирует, например, установку пешеходных переходов или ограничение скорость движения в том или ином участке дороги, если в этом есть необходимость.
В ведомстве сообщили: таким способом уже удалось решить проблему с некоторыми опасными участками дорог в городе. Один из примеров — место спуска с Кайской горы на улицу Маяковского. Здесь тоже случались смертельные аварии. Сейчас там установлен пешеходный переход и светофор с вызывной кнопкой. Водитель, заметив красный сигнал, останавливает движение автомобиля и пропускает пешеходов.