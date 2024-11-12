«Прости нас, малыш, что не уберегли!»: что известно о водителе, который насмерть переехал 9-летнего мальчика на «зебре»

— Горожанам, имеющим предложения, которые могут повысить безопасность движения на том или ином участке дороги с помощью регулируемых или нерегулируемых пешеходных переходов, могут обратиться в администрацию, в комитет по градостроительству и благоустройству дорог, — рассказали в Госавтоинспекции Иркутской области. — Это может быть коллективное обращение или частное. Оно будет рассмотрено. В случае принятия решения об установке, после согласования с Госавтоинспекцией эти изменения будут вноситься в схемы организации дорожного движения. В некоторых случаях Госавтоинспекция самостоятельно инициирует, например, установку пешеходных переходов или ограничение скорость движения в том или ином участке дороги, если в этом есть необходимость.