Сильное пламя за рекой Дон попало на видео под Воронежем

Ранее жителей региона уже предупреждали о начале работ по сжиганию древесных остатков после санитарных рубок и рубок ухода. В региональном министерстве лесного хозяйства подчеркнули, что сжигание необходимо, поскольку хранение в лесу неликвидной древесины не только повышает пожарную опасность, но и увеличивает риск возникновения очагов вредителей и грибных болезней.