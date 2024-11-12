Сильное пламя за рекой Дон попало на видео под Воронежем

Воронежцы сообщили о пожаре в районе села Новоживотинное Рамонского района. Пламя разгорелось за рекой Дон. Соответствующие кадры, снятые очевидцами, появились в соцсетях утром вторника, 12 ноября.
В ГУ МЧС корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что вызовов в связи с возгоранием не поступало. Идет сжигание порубочных остатков на местной пилораме. В ведомстве добавили, что природные пожары сейчас «невозможны в принципе» из-за погодных условий.
Ранее жителей региона уже предупреждали о начале работ по сжиганию древесных остатков после санитарных рубок и рубок ухода. В региональном министерстве лесного хозяйства подчеркнули, что сжигание необходимо, поскольку хранение в лесу неликвидной древесины не только повышает пожарную опасность, но и увеличивает риск возникновения очагов вредителей и грибных болезней.