В Гродненском районе двое мужчин погибли при пожаре жилого дома

11 ноября в 23.36 житель деревни Глиняны сообщил спасателям о том, что по улице Октябрьской горит частный жилой дом. Мужчина рассказал диспетчеру, что строение полностью охвачено огнем, и предположил, что внутри могут находиться два человека. По указанному адресу немедленно направились четыре пожарных расчета.



Выяснилось, что дом принадлежит местному 47-летнему жителю и его 71-летнему отцу. Как рассказал пенсионер, он проснулся от звука сработавшего пожарного извещателя, вышел на улицу и до прибытия пожарных расчетов пытался самостоятельно потушить пожар. В доме остались его сын и находившийся в гостях товарищ.



Работники МЧС обнаружили в горящей комнате двух погибших: хозяина дома и его гостя.



Спасатели ликвидировали пожар. Огнем уничтожено имущество, повреждены стены, перекрытие и кровля. Причина возгорания устанавливается. По одной из версий, это неосторожное обращение с огнем при курении.



С начала текущего года в Гродненской области произошло 594 пожара, при которых погибли 44 человека. Как показывает статистика, чаще всего пожары случаются в жилом секторе. Преобладающая причина — неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. Так, за 10 месяцев текущего года непогашенные сигареты стали причиной 110 пожаров, в которых погибли 24 человека, при этом 19 из них находились в состоянии алкогольного опьянения.