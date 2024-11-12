В больнице Хабаровска пациент лишился дорогостоящего телефона

Мужчина находился на лечении в стационаре. Ночью в палату вошел незнакомый человек. Он быстро ушел, сославшись на то, что ошибся дверью. На следующий день пациент заметил пропажу своего телефона, стоимость которого составляла 150 тысяч рублей.