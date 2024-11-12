В больнице Хабаровска пациент лишился дорогостоящего телефона

В Хабаровске пациент больницы обнаружил пропажу ценной вещи. Он обратился в полицию, стражи порядка задержали подозреваемого. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мужчина находился на лечении в стационаре. Ночью в палату вошел незнакомый человек. Он быстро ушел, сославшись на то, что ошибся дверью. На следующий день пациент заметил пропажу своего телефона, стоимость которого составляла 150 тысяч рублей.
«Полицейские задержали 55-летнего подозреваемого. Он также находился на лечении в этом же учреждении. Как выяснилось, мужчина уже имел судимость за тяжкие преступления. Похищенное устройство было изъято и возвращено владельцу», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
Заведено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.