В Таганроге во время пожара сгорели хозпостройка и гараж

В Таганроге во время пожара сгорели хозяйственная постройка и гараж. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось в переулке Красном поздним вечером.
По предварительной информации регионального ведомства, строения начали полыхать около 23:30. Очевидцы, увидев столб черного дыма, сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда экстренных служб, огонь охватил порядка 40 квадратных метров площади. Пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать пожар удалось в 00:15.
На месте ЧП работали две спецмашины и 11 спасателей. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара пока неизвестна.
Напомним, что в ночь на 12 ноября под Ростовом во время пожара в частном доме погибли шесть человек, еще несколько человек смогли спастись.