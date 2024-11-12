Мошенники просят южноуральцев не мешать им воровать чужие деньги

С 63-летней пенсионеркой связались якобы работники энергоснабжающей компании. Они сообщили женщине о грядущей замене счётчиков и предложили установить на смартфон программу, которая позволит получить возврат части средств при оплате электроэнергии. Пенсионерка согласилась и скачала приложение. После этого телефон завис, а попытка его перезагрузить ничего не дала. На экране устройства появился текст: «Не мешайте воровать ваши деньги», а через некоторое время с банковских счетов пенсионерки пропали 620 тысяч рублей.