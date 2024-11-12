Омич уехал в Киров и стал незаконно поднимать себе настроение

Так, мужчина позвонил по номеру 112 и заявил, что «на 13 этаж дома по улице Московской будет отправлена бомба». Правоохранители проверили дом, однако не нашли там не только взрывных устройств или подозрительных предметов, но и 13 этажа.
Сотрудникам также удалось установить личность звонившего и задержать его. С его слов, в тот вечер он употреблял спиртное и таким незаконным способом решил «немного поднять себе настроение», а на самом деле никаких людей с взрывчаткой не видел, добавили в Управлении. Правоохранители завели уголовное дело по статье 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы. Уточняется, что приговор вступил в законную силу.