Омич уехал в Киров и стал незаконно поднимать себе настроение

Сотрудникам также удалось установить личность звонившего и задержать его. С его слов, в тот вечер он употреблял спиртное и таким незаконным способом решил «немного поднять себе настроение», а на самом деле никаких людей с взрывчаткой не видел, добавили в Управлении. Правоохранители завели уголовное дело по статье 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».