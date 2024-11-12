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Омич уехал в Киров и стал незаконно поднимать себе настроение

В Кировской области суд вынес приговор 39-летнему жителю Омской области, который, по информации регионального УМВД, отличился незаконными действиями.

Источник: AP 2024

Так, мужчина позвонил по номеру 112 и заявил, что «на 13 этаж дома по улице Московской будет отправлена бомба». Правоохранители проверили дом, однако не нашли там не только взрывных устройств или подозрительных предметов, но и 13 этажа.

Сотрудникам также удалось установить личность звонившего и задержать его. С его слов, в тот вечер он употреблял спиртное и таким незаконным способом решил «немного поднять себе настроение», а на самом деле никаких людей с взрывчаткой не видел, добавили в Управлении. Правоохранители завели уголовное дело по статье 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы. Уточняется, что приговор вступил в законную силу.