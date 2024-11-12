«Протащил колесами более 20 метров»: пьяный омич после словесной перепалки переехал своих обидчиков на машине

В Черлакском районе выпивший омич поссорился на парковке ночного клуба с двумя мужчинами, а после решил им отомстить. Он переехал их машиной. Теперь на мужчину завели уголовное дело.
По версии следствия, ночью 1 октября 2023 года 44-летний омич в пьяном состоянии за рулем машины специально наехал на двух сельчан, с которыми у него на парковке ночного клуба произошла ссора.
Одного из потерпевших в результате наезда отбросило в сторону, а второго зажало между асфальтом и машиной омича. Мужчину не остановило то, что под его колесами находился человек — он протащил его по дороге еще 24 метра.
В результате полученных травм потерпевший скончался в больнице. Свою вину в совершении преступления омич не признал.
На сельчанина завели уголовное дело по факту убийства. Суд рассмотрит уголовное дело.