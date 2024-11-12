Житель Прикамья во время рыбалки провалился под лед и погиб

В сообществе рыболовов также рассказали, что мужчина был на Ушаковских озерах. Он приехал на эти места ловить рыбу. Но он не учел, что лед еще непрочный, и в какой-то момент провалился. Мужчина долгое время провел в ледяной воде и был в сознании, пока спасатели добирались к месту происшествия. В итоге Александра достали из воды и передали медикам скорой помощи. Однако по пути в больницу у пострадавшего остановилось сердце, и запустить его уже не смогли.