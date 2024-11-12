Житель Прикамья во время рыбалки провалился под лед и погиб

В Пермском крае рыбак из Чайковского Александр Вяткин провалился под лед и погиб. О трагедии рассказали в Чайковском рыболовном клубе «ChaikFishingClub» в соцсети «ВКонтакте».
В сообществе рыболовов также рассказали, что мужчина был на Ушаковских озерах. Он приехал на эти места ловить рыбу. Но он не учел, что лед еще непрочный, и в какой-то момент провалился. Мужчина долгое время провел в ледяной воде и был в сознании, пока спасатели добирались к месту происшествия. В итоге Александра достали из воды и передали медикам скорой помощи. Однако по пути в больницу у пострадавшего остановилось сердце, и запустить его уже не смогли.
Рыболовный клуб выразил соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Прощание с Александром пройдет в четверг, 14 ноября. Его похоронят в деревне Пантелеевка Куединского района.
В краевом МЧС напоминают, что лед на водоемах только начал формироваться. Однако из-за температурных качелей он еще непрочный и слишком хрупкий. Поэтому не следует выходить на лед в период его становления, особенно в темное время суток.