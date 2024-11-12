Осторожно, фейк! Неизвестные рассылают сообщения от имени Центральной Избирательной Комиссии СССР

Неизвестные начали активно рассылать сообщения от имени фейковой «Центральной Избирательной Комиссии СССР». В письмах сообщается о проведении референдума и выборов в Советы Народных Депутатов, на которых якобы можно голосовать с 21 по 24 ноября. Данная информация является фейковой, предупреждают в Мининформе.