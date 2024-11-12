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Осторожно, фейк! Неизвестные рассылают сообщения от имени Центральной Избирательной Комиссии СССР

Неизвестные начали активно рассылать сообщения от имени фейковой «Центральной Избирательной Комиссии СССР». В письмах сообщается о проведении референдума и выборов в Советы Народных Депутатов, на которых якобы можно голосовать с 21 по 24 ноября. Данная информация является фейковой, предупреждают в Мининформе.

Источник: Мининформ

В сообщениях также указано, что голосование на «выборах» проводится в электронной форме. К письму прикреплена ссылка, по которой можно отдать свой голос.

«Гражданам следует помнить, что никакие выборы в “Советы Народных депутатов СССР” в Республике Беларусь не проводятся. Данные письма представляют собой явный пример дезинформации и провокации, направленной на дестабилизацию общественного порядка», — говорится в сообщении Министерства информации.

Также в ведомстве предупреждают об опасности перехода по указанным в письмах ссылкам. Это может привести к повреждению ваших устройств и потере личных данных.