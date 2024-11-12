Осторожно, фейк! Неизвестные рассылают сообщения от имени Центральной Избирательной Комиссии СССР

В сообщениях также указано, что голосование на «выборах» проводится в электронной форме. К письму прикреплена ссылка, по которой можно отдать свой голос.
«Гражданам следует помнить, что никакие выборы в “Советы Народных депутатов СССР” в Республике Беларусь не проводятся. Данные письма представляют собой явный пример дезинформации и провокации, направленной на дестабилизацию общественного порядка», — говорится в сообщении Министерства информации.
Также в ведомстве предупреждают об опасности перехода по указанным в письмах ссылкам. Это может привести к повреждению ваших устройств и потере личных данных.