Родители глумившейся над терактом в «Крокусе» девушки стали фигурантами дела

Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Глава ведомства Александр Бортников 24 мая рассказал, что в рамках дела всего задержано более 20 человек, включая исполнителей и пособников.