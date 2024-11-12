Родители глумившейся над терактом в «Крокусе» девушки стали фигурантами дела

По его данным, одна из девушек, шутивших на тему случившегося, является несовершеннолетней. Ей 17 лет, она учится на третьем курсе колледжа.
На данный момент правоохранительные органы вызвали родителей несовершеннолетней на допрос.
«Таким образом, родители девушки не выполнили свои обязанности по воспитанию несовершеннолетней, которая вела антисоциальный образ жизни, употребляя алкоголь и наркотики», — рассказал собеседник.
Ранее, 10 ноября, в Сети распространились кадры, на которых две девушки шутят на тему случившегося в «Крокусе» на фоне места трагедии. Их задержали правоохранительные органы. Девушки принесли извинения россиянам за свои слова.
Панихида по жертвам теракта, посвященная полугодию с момента трагедии, прошла 22 сентября в Красногорске. На службу пришли десятки неравнодушных людей.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Глава ведомства Александр Бортников 24 мая рассказал, что в рамках дела всего задержано более 20 человек, включая исполнителей и пособников.