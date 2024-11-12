Школьница в Астане отравилась антибиотиками: в Минздраве заявили о начатом расследовании

Журналист уточнил, что инцидент произошел в школе № 27 Астаны: школьница отравилась антибиотиками, которые ей дала медсестра — дозировку ребенку выдали в количестве 8-ми таблеток.
«По данному инциденту территориальным департаментом объявлено служебное расследование, по итогам мы вас проинформируем. Первоначальной информацией (более подробной — прим. авт.) не то, что я не располагаю. Нет смысла ее озвучивать, потому что мы еще не закончили служебное расследование», — ответил вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев.