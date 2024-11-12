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Упавшая с восьмого этажа юная читинка будет лечиться в Новосибирске

На данный момент состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.

Источник: Om1 Новосибирск

В октябре текущего года в Чите произошёл инцидент, в результате которого девочка выпала из окна восьмого этажа. На данный момент её состояние оценивается как средней степени тяжести. Врачи обеспечивают ей всю необходимую медицинскую помощь и собираются направить пострадавшую в столицу Сибири, сообщает пресс-служба Минздрава Забайкалья.

«Ожидается транспортировка пациентки в сопровождении наших специалистов. Явка в приемном отделении федерального центра нейрохирургии в Новосибирске запланирована на 19 ноября», — говорится в сообщении.

Ситуация находится под контролем как руководства медицинского учреждения, так и регионального Министерства здравоохранения.

Ранее Om1.ru Новосибирск сообщал, что прокуратура Барабинского района провела проверку соблюдения законов в области здравоохранения в ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ». В ходе проверки было установлено, что в некоторых удаленных населенных пунктах района, где расположены филиалы больницы, отсутствует возможность приобретения лекарств. Это создает проблемы для местных жителей и нарушает их права.

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