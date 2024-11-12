Упавшая с восьмого этажа юная читинка будет лечиться в Новосибирске

В октябре текущего года в Чите произошёл инцидент, в результате которого девочка выпала из окна восьмого этажа. На данный момент её состояние оценивается как средней степени тяжести. Врачи обеспечивают ей всю необходимую медицинскую помощь и собираются направить пострадавшую в столицу Сибири, сообщает пресс-служба Минздрава Забайкалья.