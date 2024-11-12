«В момент ДТП вел переписку в телефоне, поэтому не заметил пешехода». В Могилеве мужчина сбил 19-летнюю девушку на переходе и уехал с места аварии

В Могилеве бесправник сбил учащуюся колледжа на переходе из-за переписки в телефоне. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным следствия, вечером 5 ноября 2024 года на улице Мовчанского под колесами машины Lada оказалась учащаяся одного из колледжей Могилева. Удалось установить, что 19-летняя девушка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый. В этот момент ее сбил автомобиль Lada, за рулем которого находился 31-летний могилевчанин.
«Двигаясь на красный свет и сбив пешехода, мужчина, не останавливаясь, уехал», — рассказали в СК.
Отмечается, что водитель, ехавший следом, сообщил о случившемся в ГАИ и вызвал скорую медицинскую помощь. В ведомстве отметили, что виновник ДТП поставил Lada во дворе дома родителей, сел в такси и вернулся на место аварии, чтобы посмотреть на произошедшее со стороны. После этого он поехал с повинной в милицию.
В ведомстве обратили внимание на то, что сознаться в случившемся мужчину вынудило не чувство ответственности или совести, а девушка, с которой он все время переписывался.
«Следователю фигурант рассказал, что в момент ДТП он вел переписку в телефоне, поэтому не заметил пешехода», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что состояние пострадавшей оценивается как крайне тяжелое. Жителю Могилева предъявлено обвинение по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений. Кроме того, обвинение предъявлено по части 3 статьи 159 УК — оставление в опасности, поставившее потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние.
В Следственном комитете уточнили, что в момент изучения личности мужчины выяснилось, что водительского удостоверения у него никогда не было. Дважды он был судим за вождение без прав.
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