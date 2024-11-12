«В момент ДТП вел переписку в телефоне, поэтому не заметил пешехода». В Могилеве мужчина сбил 19-летнюю девушку на переходе и уехал с места аварии

Отмечается, что водитель, ехавший следом, сообщил о случившемся в ГАИ и вызвал скорую медицинскую помощь. В ведомстве отметили, что виновник ДТП поставил Lada во дворе дома родителей, сел в такси и вернулся на место аварии, чтобы посмотреть на произошедшее со стороны. После этого он поехал с повинной в милицию.