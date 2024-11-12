В Нижегородской области за лето 2024 года утонули 60 человек

В сравнении с летом 2023 года число погибших уменьшилось на трех человек или 5%, при этом с восьми до девяти (на 13%) увеличилось число погибших детей.
С начала 2024 года, включая зимний период, всего в водоемах Нижегородской области погибло 11 детей.
Основной причиной детской гибели на воде в МЧС называют отсутствие должного внимания со стороны родителей. Из девяти погибших за летний сезон детей восемь утонули при купании в необорудованных местах, один — при падении с берега в воду.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», прокурор Нижегородской области внес законопроект о запрете детям до 16 лет ходить купаться без взрослых. Заксобрание пока одобрило его только в первом чтении.