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В Нижегородской области за лето 2024 года утонули 60 человек

За летний сезон 2024 года в Нижегородской области утонули 60 человек, в том числе 17 в Нижнем Новгороде. По информации регионального ГУ МЧС, спасти удалось 11 человек.

Источник: Коммерсантъ

В сравнении с летом 2023 года число погибших уменьшилось на трех человек или 5%, при этом с восьми до девяти (на 13%) увеличилось число погибших детей.

С начала 2024 года, включая зимний период, всего в водоемах Нижегородской области погибло 11 детей.

Основной причиной детской гибели на воде в МЧС называют отсутствие должного внимания со стороны родителей. Из девяти погибших за летний сезон детей восемь утонули при купании в необорудованных местах, один — при падении с берега в воду.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», прокурор Нижегородской области внес законопроект о запрете детям до 16 лет ходить купаться без взрослых. Заксобрание пока одобрило его только в первом чтении.

МЧС