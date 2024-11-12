Центральный СК взял на контроль дело петербургского ректора о незаконной миграции

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании и аресте ректора частного Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (Северо-Западного университета) Александра Борзова. Его подозревают в том, что он вместе с коллегами незаконно оформлял для граждан Египта, Сирии и других арабских стран фиктивные приглашения на прохождение обучения. Позднее данные документы отправлялись в органы миграционного учета. При этом фактически иностранцы в вузе не учились.