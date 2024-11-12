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Центральный СК взял на контроль дело петербургского ректора о незаконной миграции

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал от петербургских коллег доклад о ходе проверки по делу о возможном нарушении миграционного законодательства, одним из фигурантов которого проходит ректор частного вуза в Петербурге.

Источник: Коммерсантъ

В информационном центре СК ссылаются на сообщения в СМИ и соцмедиа о том, в одном из образовательных учреждений города якобы продавались студенческие билеты иностранцам, что позволяло им устраиваться на работу и легально находиться на территории РФ без оформления трудового патента и гражданства.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу по данному факту проводится процессуальная проверка. И.о. руководителя регионального ведомства Олегу Бобкову поручено доложить об установленных обстоятельствах в центральный аппарат СК, уточняется в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании и аресте ректора частного Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (Северо-Западного университета) Александра Борзова. Его подозревают в том, что он вместе с коллегами незаконно оформлял для граждан Египта, Сирии и других арабских стран фиктивные приглашения на прохождение обучения. Позднее данные документы отправлялись в органы миграционного учета. При этом фактически иностранцы в вузе не учились.

СК