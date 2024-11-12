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Суд приговорил мужчину к 19 годам тюремного заключения за убийство жены мотыгой

Суд отправил за решетку на 19 лет мужчину, виновного в жестоком убийстве супруги.

Этот трагический случай произошел в начале июля в Ургутском районе Самаркандской области.

Двое детей остались без матери после того, как семейная ссора обернулась насилием и привела к трагедии.

По словам родственников погибшей, конфликт вспыхнул на фоне ревности. Мужчина, подозревавший супругу в неверности, начал ссору, когда заметил, что она прихорашивалась у зеркала. Её невинные действия вызвали у него вспышку гнева, и ссора быстро переросла в агрессию. Подсудимый схватил мотыгу и начал наносить удары, которые оказались смертельными.

На судебном заседании мужчина признал свою вину и попросил прощения у присутствующих. Он заявил, что действовал необдуманно и не осознавал последствий своего поступка. Однако суд не принял во внимание его раскаяние, сочтя преступление умышленным и особо жестоким.

По итогам судебного разбирательства мужчина был признан виновным по статье 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью). Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы.