Суд приговорил мужчину к 19 годам тюремного заключения за убийство жены мотыгой

Этот трагический случай произошел в начале июля в Ургутском районе Самаркандской области.
Двое детей остались без матери после того, как семейная ссора обернулась насилием и привела к трагедии.
По словам родственников погибшей, конфликт вспыхнул на фоне ревности. Мужчина, подозревавший супругу в неверности, начал ссору, когда заметил, что она прихорашивалась у зеркала. Её невинные действия вызвали у него вспышку гнева, и ссора быстро переросла в агрессию. Подсудимый схватил мотыгу и начал наносить удары, которые оказались смертельными.
На судебном заседании мужчина признал свою вину и попросил прощения у присутствующих. Он заявил, что действовал необдуманно и не осознавал последствий своего поступка. Однако суд не принял во внимание его раскаяние, сочтя преступление умышленным и особо жестоким.
По итогам судебного разбирательства мужчина был признан виновным по статье 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью). Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы.