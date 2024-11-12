Суд приговорил мужчину к 19 годам тюремного заключения за убийство жены мотыгой

По словам родственников погибшей, конфликт вспыхнул на фоне ревности. Мужчина, подозревавший супругу в неверности, начал ссору, когда заметил, что она прихорашивалась у зеркала. Её невинные действия вызвали у него вспышку гнева, и ссора быстро переросла в агрессию. Подсудимый схватил мотыгу и начал наносить удары, которые оказались смертельными.