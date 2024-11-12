В Красноярском крае осудят начальника отдела охраны за угрозу взорвать АЗС

59-летний руководитель отдела материально-технического обеспечения унитарного предприятия «Охрана» предстанет перед судом за угрозу взорвать заправку.
В декабре 2023 года у сотрудников предприятия в Кежемском районе произошли сбои с топливными картами «КНП». Из-за этого заправить служебный транспорт на АЗС не получалось.
59-летний руководитель отдела материально-технического обеспечения, узнав об этом, позвонил в call-центр и представился подполковником Росгвардии.
Извинившись, ему сообщили, что помочь дистанционно они не смогут. Тогда мужчина перешёл на оскорбления и начал многократно угрожать, что если через полчаса его не будут заправлять, то он поднимет их на воздух.
Об угрозах оператор сообщила в правоохранительные органы. На место предполагаемого взрыва направили полицейских. В результате ложный вызов обошёлся МВД в 9 тыс. руб.
Мужчина признал вину. По его словам, он находился в нестабильном эмоциональном состоянии из-за того, что специалисты не решили проблему.
Сейчас ему грозит до 5 лет лишения свободы.