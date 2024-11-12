В Красноярске 48-летний мужчина в наушниках попал под поезд

В Красноярске на железной дороге погиб человек.
Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.
Предварительно установлено, что вечером 11 ноября в районе станции Студенческая под поезд попал 48-летний красноярец. Он переходил ж/д пути в наушниках и не заметил поезда. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.
Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае перевернулся автобус, в котором ехали сотрудники свинокомплекса. 18 человек пострадали.