Президент Абхазии в связи с протестами призвал не поддаваться на провокации

«Всю ночь руководство республики занималось решением данной проблемы (разблокированием республиканской трассы.— ''Ъ'') Сегодня ночью в экстренном порядке был проведен совет безопасности. По моему поручению были проведены переговоры с жителями села Адзюжба. Они отнеслись с пониманием, данный участок автомобильной дороги разблокирован», — сказал Аслан Бжания в видеообращении. «В отношении граждан, задержанных накануне, правоохранительные органы проводят проверку», — добавил он.
Протесты в Сухуме начались 11 ноября после задержания активистов, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Протестующие заблокировали три моста на въезде в Сухум — Кодорский, Верхнегумистинский и Нижнегумистинский. Первый был разблокирован после переговоров с властями. Перекрытия у остальных двух мостов оппозиция отказалась снимать до тех пор, пока не будут освобождены задержанные активисты.
11 ноября парламент Абхазии в окончательном чтении принял проект о строительстве многофункциональных комплексов, необходимый для запланрованной на 15 ноября ратификации соглашения с Россией. Оно предполагает, что российские компании могут реализовывать инвестиционные проекты на территории Абхазии. Оппозция считает соглашение разрушительным для экономики Абхазии в том числе потому, что оно якобы включает в себя «скрытую форму легализации продажи апартаментов» республики.