Президент Абхазии в связи с протестами призвал не поддаваться на провокации

Протесты в Сухуме начались 11 ноября после задержания активистов, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Протестующие заблокировали три моста на въезде в Сухум — Кодорский, Верхнегумистинский и Нижнегумистинский. Первый был разблокирован после переговоров с властями. Перекрытия у остальных двух мостов оппозиция отказалась снимать до тех пор, пока не будут освобождены задержанные активисты.