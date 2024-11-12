В аэропорту Красноярска задержали пьяного авиадебошира из Тувы

Когда рейс приземлился, дебошира задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 36-летний житель Тувы. Выяснилось, что он был пьян. Против мужчины составили административные протоколы о хулиганстве и появлении в общественных местах в состоянии опьянения.