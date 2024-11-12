В аэропорту Красноярска задержали пьяного авиадебошира из Тувы

В красноярском аэропорту задержали авиадебошира из Тувы. Об этом сообщает Транспортная полиция Сибири.
На борту самолета, летевшего в Красноярск из Новокузнецка, пожаловались на неадекватного мужчину. Он проявлял агрессию, матерился и мешал окружающим, вступил в конфликт с пассажиром.
Когда рейс приземлился, дебошира задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 36-летний житель Тувы. Выяснилось, что он был пьян. Против мужчины составили административные протоколы о хулиганстве и появлении в общественных местах в состоянии опьянения.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске задержали мигранта, который оскорблял пассажиров автобуса и не платил за проезд.