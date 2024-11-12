Появились подробности гибели шести человек при пожаре в Ростовской области

В ночь на 12 ноября 2024 года в доме № 23 на Заозерной улице в хуторе Страхов Семикаракорского района Ростовской области произошел пожар. Пламя в доме заметили соседи, которые и вызвали на место происшествия пожарных. В дежурную часть вызов поступил около 00:15, а уже в 00:52 пожарным удалось ликвидировать огонь, охвативший территорию в 100 квадратных метров.