Появились подробности гибели шести человек при пожаре в Ростовской области

В ночь на 12 ноября 2024 года в доме № 23 на Заозерной улице в хуторе Страхов Семикаракорского района Ростовской области произошел пожар. Пламя в доме заметили соседи, которые и вызвали на место происшествия пожарных. В дежурную часть вызов поступил около 00:15, а уже в 00:52 пожарным удалось ликвидировать огонь, охвативший территорию в 100 квадратных метров.
При тушении пожара ГУ МЧС по Ростовской области задействовало шесть специальных автомобилей и 18 человек. Погибли шесть человек, еще два человека пострадали, четверо выбрались из пылавшего дома самостоятельно.
Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что в загоревшемся здании проживали рабочие. Непосредственно перед началом пожара они отмечали день рождения одного из постояльцев. В процессе празднования жильцы дома много курили, что и могло стать причиной неосторожного обращения с огнем и последующего возгорания в доме.
Теперь специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, выдвинуть официальную версию, установить потенциально виновных в возникновении пожара лиц.