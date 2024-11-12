Троих ставропольцев осудили в Краснодаре за похищение жены одного из них

Суд Краснодара вынес приговор жителю Ставрополя. Мужчина вместе с двумя приятелями спланировал похищение своей бывшей жены. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.
Супруга подсудимого заочно с ним развелась в 2021 году. На протяжении года мужчина не мог смириться с произошедшим, и навязывал девушке общение, приезжал и устраивал сцены ревности.
В 2022 году трое ставропольцев приехали к дому бывшей супруги одного из них. Дождавшись девушку, экс-муж силой затолкал ее на заднее сиденье автомобиля. Они планировали отвезти ее в Ставрополь.
— Чтобы потерпевшая не сопротивлялась, фигуранты ее удерживали силой, а один из них бил ее руками, — уточнили в пресс-службе ведомства. —Потерпевшую вызволили сотрудники ДПС, остановившую машину в районе Усть-Лабинска.
Суд приговорил бывшего супруга девушки к шести годам и шести годам и шести месяцам заключения. Подельникам назначили наказание в виде пяти лет в колонии. Все трое будут отбывать его в колонии строгого режима.