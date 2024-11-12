В ЛНР произошел взрыв газа в многоэтажке

«В 10:29 мск поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в городе Лисичанск, на втором этаже пятиэтажного дома. Открытого горения нет. Сотрудниками МЧС России была эвакуирована женщина со второго этажа», — сказано в сообщении.
По информации следственного управления СК России по республике, сотрудники ведомства выехали на место взрыва. «Организован комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении управления в Telegram-канале.