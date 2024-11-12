Водитель легкового автомобиля «ВАЗ» влетел под грузовой «ГАЗ-53» в Чаусах, сообщили в пресс-службе Могилевского управления МЧС.
В сообщении говорится, что 11 ноября 2024 года около 18.07 в МЧС поступила информация о ДТП в Чаусах по улице Первомайской. Установлено, что в аварии участвовали грузовой автомобиль «ГАЗ-53» и легкового автомобиля «ВАЗ». На фото с места аварии видно, что легковушка влетела под грузовик.
«В легковом автомобиле оказался заблокирован водитель», — отметили в пресс-службе.
В Чаусах случилось ДТП с участием легкового авто «ВАЗ» и грузового «ГАЗ-53». Фото: mogilev.mchs.gov.by.
Говорится, что спасатели деблокировали 64-летнего водителя. В результате аварии у машин механические повреждения.
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