Водитель легкового автомобиля «ВАЗ» влетел под грузовой «ГАЗ-53» в Чаусах

В сообщении говорится, что 11 ноября 2024 года около 18.07 в МЧС поступила информация о ДТП в Чаусах по улице Первомайской. Установлено, что в аварии участвовали грузовой автомобиль «ГАЗ-53» и легкового автомобиля «ВАЗ». На фото с места аварии видно, что легковушка влетела под грузовик.