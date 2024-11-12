Организацию в Волгоградской области проверили после смерти рабочего

В ходе инспекции были выявлены следующие нарушения: в инструкциях по охране труда не отражены требования по выполнению режима рабочего времени и времени отдыха, не были предусмотрены требования, предъявляемые к правильному использованию средств индивидуальной защиты. Также в инструкциях указан неполный перечень оцененных профессиональных рисков и опасностей при выполнении конкретных видов работ.