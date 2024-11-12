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Организацию в Волгоградской области проверили после смерти рабочего

Гострудинспекция провела внеплановую проверку по факту несчастного случая на производстве.

В организации, занимающейся строительно-монтажными работами, погиб рабочий. Было установлено, что сопутствующими причинами произошедшего стали недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда.

Государственной инспекцией труда в Волгоградской области в целях предотвращения несчастных случаев среди сотрудников этой организации было проверено, как работодатель обеспечивает безопасные условия труда.

В ходе инспекции были выявлены следующие нарушения: в инструкциях по охране труда не отражены требования по выполнению режима рабочего времени и времени отдыха, не были предусмотрены требования, предъявляемые к правильному использованию средств индивидуальной защиты. Также в инструкциях указан неполный перечень оцененных профессиональных рисков и опасностей при выполнении конкретных видов работ.

По итогам проверки работодателю было выдано предписание с требованием устранить выявленные нарушения.

несчастный случай