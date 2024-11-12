В Сочи госпитализировали двух подростков после нападения бродячих собак

Согласно публикациям, в результате нападения двое подростков получили серьезные травмы. Оба мальчика были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.
Как уточнили «Ъ-Сочи» в полиции, сообщение о нападении поступило от медучреждения. В ведомстве уточняется, что подростки пытались спастись, забравшись на забор одного из ближайших домов, но это не уберегло их от укуса.
Также уточняется, что один из пострадавших якобы получил ранения на пояснице, ягодице и голени, а второй — на руках, ногах и в области ягодиц. Обстоятельства инцидента выясняются.