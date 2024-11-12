Верховный суд поставил точку в деле об убийстве фельдшера: рецидивист принял его за «белое пятно»

— Он не понимал, откуда такие суммы. Хотя все чеки предоставлены, в том числе и по материальному ущербу. И просил переквалифицировать уголовное дело, что не было хулиганского умысла в убийстве. Все оставили без изменений, так как не было объективных доводов с его стороны. Чтение дела было очень быстрым. Спросили мое мнение, стандартная процедура, — рассказала «КП-Екатеринбург» Анастасия Тарасенко.