Верховный суд поставил точку в деле об убийстве фельдшера: рецидивист принял его за «белое пятно»

Верховный суд России поставил точку в деле об убийстве фельдшера скорой помощи из Екатеринбурга Степана Шабурова. Отец двоих детей стал жертвой 66-летнего рецидивиста Геннадия Казакова, когда приехал в его дом на вызов. Трагедия произошла в Березовском 25 апреля 2023 года, когда пьяный Казаков попросил жену вызвать ему скорую.
Когда Степан постучался, Геннадий открыл дверь и ударил медика ножом в грудь. Раненый фельдшер сумел добраться до машины скорой помощи и был доставлен в больницу. Той же ночью Степана не стало.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «и» статьи 105 УК «Убийство из хулиганских побуждений». В январе Свердловский областной суд назначил Казакову 17 лет в колонии строгого режима. Пожизненный срок ему не грозил из-за возраста (старше 65 лет — прим.ред).
Также его обязали выплатить 4 миллиона рублей супруге и матери Степана в качестве компенсации морального вреда.
— Казаков сделал себе бутерброд. Услышал стук в дверь. Там он увидел «белое пятно», он испугался. Но не знает, почему открыл дверь. Через несколько часов к нему пришли полицейские. Потом признался, что видел в глазок "каких-то докторов, — говорится в материалах уголовного дела.
По словам жены убитого фельдшера, Казаков надеялся на смягчение наказания. Но в итоге приговор оставили без изменения.
— Он не понимал, откуда такие суммы. Хотя все чеки предоставлены, в том числе и по материальному ущербу. И просил переквалифицировать уголовное дело, что не было хулиганского умысла в убийстве. Все оставили без изменений, так как не было объективных доводов с его стороны. Чтение дела было очень быстрым. Спросили мое мнение, стандартная процедура, — рассказала «КП-Екатеринбург» Анастасия Тарасенко.
Напомним, что убийцу сотрудницы банка Ольги Кашиной приговорили к 9 годам заключения. Бывший сожитель зарезал женщину посреди улицы, после чего попытался скрыться.