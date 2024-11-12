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Под Новосибирском дети спасли двухэтажный дом, потушив крупный пожар

Ребятам от 10 до 17 лет.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 11 ноября загорелись надворные постройки на улице Новой в селе Верх-Ича в Куйбышевском районе Новосибирской области.

К тушению пожара незамедлительно приступили местные активисты. Среди них были ребята в возрасте от 10 до 17 лет, которые таскали ведра с водой и заливали пламя.

— Ребята оказали посильную помощь при тушении пожара, своими действиями при помощи подручных средств помогли предотвратить распространение огня на жилой двухквартирный дом, — процитировали в эфире «Вести Новосибирск» начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Куйбышевскому и Северному районам Юлию Стрельцову.

Окончательно справиться с пожаром удалось прибывшим спасателям, которые ликвидировали горение на площади 120 квадратных метров.

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