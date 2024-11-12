В Волгоградской области грабитель пойдет под суд в пятый раз

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 18 сентября 2024 года 40-летний злоумышленник, находясь в торговом павильоне, приметил 68-летнего покупателя, который расплачивался за продукты крупными купюрами. Тогда он проследил за вышедшим из магазина мужчиной и, выждав удобный момент, ударил его кулаком по голове. Потерпевший упал, и преступник, угрожая расправой, достал у него из кармана 10 тысяч рублей. Перед тем как скрыться, он избил ограбленного.