В Волгоградской области грабитель пойдет под суд в пятый раз

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 18 сентября 2024 года 40-летний злоумышленник, находясь в торговом павильоне, приметил 68-летнего покупателя, который расплачивался за продукты крупными купюрами. Тогда он проследил за вышедшим из магазина мужчиной и, выждав удобный момент, ударил его кулаком по голове. Потерпевший упал, и преступник, угрожая расправой, достал у него из кармана 10 тысяч рублей. Перед тем как скрыться, он избил ограбленного.
Задержать рецидивиста удалось по горячим следам. Также стражи порядка вернули потерпевшему его деньги.
Следователь Отделения МВД России по Даниловскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ — «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья».
Выяснилось, что грабитель уже был четыре раза судим и не раз отбывал срок в колонии. Сейчас он содержится под стражей. В совершенном преступлении сознался.
После сбора всех доказательств уголовное дело направят в суд. Злоумышленнику грозит новый тюремный срок, на этот раз до 7 лет.