Стала известна причина смерти 10-месячного ребенка в больнице Костаная

«В интенсивную терапию переводим не только тяжелых, но и пограничных детей. Мы не являемся закрытым учреждением, чтобы забрать детей в реанимацию просто так. Нам нужно соответствующее согласие. Без согласия родителей делать это мы можем только по жизненным показаниям. По Дербесу были консилиумы 2 и 3 ноября. Со мной на связи в эти дни была бабушка ребенка, которая тоже является врачом. И лично я ей предлагал госпитализировать ребенка в реанимацию. Сохранилась переписка. Ребенок был тяжелым. Но неоднократно она давала отказы. Согласия от родителей мы тоже не получили», — отметил директор Нурлан Ержанов.