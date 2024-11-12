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В Уфе в Зелёной роще прорвало водопровод

В Уфе произошла утечка из водопровода возле дома 5/2 по ул. Авроры.

Источник: Башинформ

Для устранения аварии ряд домов и объектов отключены от холодного водоснабжения. Это:

— ул. С. Перовской 23, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27;
— ул. Авроры 1, 3/1, 3, 5, 5/1а, 5/1 В, 5/3, 5/4, 5/5, ⅚, 5/7, ⅝, 5/9;
— ул. Авроры 5/2, 5/1.