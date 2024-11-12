Олбани
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимский адвокат обманул подзащитного и лишил его более двух миллионов рублей

В Уфе адвокат украл у своего клиента 2,3 млн рублей.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе адвоката обвиняют в мошенничестве. Об этом рассказали пресс-службы ФСБ и Следственного комитета Башкирии.

Согласно версии следствия, в апреле прошлого года к юристу коллегии адвокатов «Защита» обратился житель Октябрьского. Его подозревали в незаконном обороте спиртосодержащей продукции. Мужчина заявил адвокату, что он мог стать жертвой аферы оперуполномоченного городского отдела полиции. Тому, по его словам, пришлось передать 2,5 миллиона рублей за избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде и квалификации его поступков как преступление средней тяжести.

Адвокат связался с «опером» и потребовал вернуть деньги. После этого полицейский вместе с коллегой передал ему 2,25 миллиона рублей. Злоумышленник решил похитить всю сумму и сказал клиенту, что она якобы потребуется для взятки прокуратуре и суду, чтобы подзащитный не сел в тюрьму.

В итоге юрист распорядился деньгами по своему усмотрению, хотя впоследствии все-таки вернул потерпевшему 500 тысяч рублей.

— Осознавая противоправный характер действий адвоката, житель Октябрьского обратился с заявлением в органы безопасности, — рассказали в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Адвоката заключили под стражу.

— Ранее возбужденные уголовные дела в отношении начальника и нескольких сотрудников городского отдела полиции по факту получения взятки также находятся в производстве, — сообщает СК.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.