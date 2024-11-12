Уфимский адвокат обманул подзащитного и лишил его более двух миллионов рублей

В Уфе адвоката обвиняют в мошенничестве. Об этом рассказали пресс-службы ФСБ и Следственного комитета Башкирии.
Согласно версии следствия, в апреле прошлого года к юристу коллегии адвокатов «Защита» обратился житель Октябрьского. Его подозревали в незаконном обороте спиртосодержащей продукции. Мужчина заявил адвокату, что он мог стать жертвой аферы оперуполномоченного городского отдела полиции. Тому, по его словам, пришлось передать 2,5 миллиона рублей за избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде и квалификации его поступков как преступление средней тяжести.
Адвокат связался с «опером» и потребовал вернуть деньги. После этого полицейский вместе с коллегой передал ему 2,25 миллиона рублей. Злоумышленник решил похитить всю сумму и сказал клиенту, что она якобы потребуется для взятки прокуратуре и суду, чтобы подзащитный не сел в тюрьму.
В итоге юрист распорядился деньгами по своему усмотрению, хотя впоследствии все-таки вернул потерпевшему 500 тысяч рублей.
— Осознавая противоправный характер действий адвоката, житель Октябрьского обратился с заявлением в органы безопасности, — рассказали в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Адвоката заключили под стражу.
— Ранее возбужденные уголовные дела в отношении начальника и нескольких сотрудников городского отдела полиции по факту получения взятки также находятся в производстве, — сообщает СК.
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