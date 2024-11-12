Уфимский адвокат обманул подзащитного и лишил его более двух миллионов рублей

Согласно версии следствия, в апреле прошлого года к юристу коллегии адвокатов «Защита» обратился житель Октябрьского. Его подозревали в незаконном обороте спиртосодержащей продукции. Мужчина заявил адвокату, что он мог стать жертвой аферы оперуполномоченного городского отдела полиции. Тому, по его словам, пришлось передать 2,5 миллиона рублей за избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде и квалификации его поступков как преступление средней тяжести.