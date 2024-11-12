Крымчанин продал 0,37 грамма наркотика: его посадили на 10 лет

В Раздольненском районе Крыма местного жителя признали виновным в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Крымчанин совершил преступление в феврале 2023 года. Житель Раздольненского района продал 0,34 грамма вещества, содержащего в своем составе N-метилэфедрон.
«Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками органов внутренних дел», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
«Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.