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Крымчанин продал 0,37 грамма наркотика: его посадили на 10 лет

В Крыму мужчина продал 0,37 грамма наркотика и получил 10 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Раздольненском районе Крыма местного жителя признали виновным в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Крымчанин совершил преступление в феврале 2023 года. Житель Раздольненского района продал 0,34 грамма вещества, содержащего в своем составе N-метилэфедрон.

«Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками органов внутренних дел», — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

«Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.