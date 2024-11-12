В Запорожской области из-за атаки БПЛА без газа остались почти 6,5 тыс. домов

11 ноября о взрыве и возгорании на газораспределительной станции города сообщал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. По его словам, при атаке на вокзал в Каменке-Днепровской ранения получила восьмилетняя девочка. Она госпитализирована в больницу Мелитополя. В тот же день беспилотники атаковали городской дом культуры и вышку связи.