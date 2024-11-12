В Запорожской области из-за атаки БПЛА без газа остались почти 6,5 тыс. домов

«Нахожусь на связи с оперативными службами, социально-значимые объекты переведены на резервные источники питания», — написал Балицкий в Telegram-канале.
Помимо самой станции, в Каменке-Днепровской поврежден газораспределительный щит, расположенный в районе центральной свалки. На месте произошло возгорание, пострадавших нет. Еще один беспилотник атаковал центральный автовокзал.
11 ноября о взрыве и возгорании на газораспределительной станции города сообщал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. По его словам, при атаке на вокзал в Каменке-Днепровской ранения получила восьмилетняя девочка. Она госпитализирована в больницу Мелитополя. В тот же день беспилотники атаковали городской дом культуры и вышку связи.