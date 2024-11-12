В Петербурге задержали диверсанта, пытавшегося поджечь авиатехнику

«Речь идет о местном жителе, который собирался поджечь авиационную технику на одном из предприятий военно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге», — рассказал собеседник агентства.
По его информации, задержанному 20 лет, до этого он работал курьером в одном из магазинов города.
«В поисках легких денег он инициативно обратился к украинским спецслужбам с предложением совершать диверсии на объектах ВПК России за вознаграждение. В итоге ему дали задание поджечь авиатехнику, юноша же пытался привлечь двух местных жителей к исполнению этой диверсии», — пояснил он.
Петербуржца задержали и возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 281 (диверсия) и ч. 281.1 (склонение к диверсии) УК РФ.