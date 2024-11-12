В Петербурге задержали диверсанта, пытавшегося поджечь авиатехнику

«В поисках легких денег он инициативно обратился к украинским спецслужбам с предложением совершать диверсии на объектах ВПК России за вознаграждение. В итоге ему дали задание поджечь авиатехнику, юноша же пытался привлечь двух местных жителей к исполнению этой диверсии», — пояснил он.