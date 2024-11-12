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Вышел не на своей остановке и исчез: Таинственно пропавшего 16-летнего студента нашли погибшим

Найдено тело 16-летнего ростовчанина, которого искали почти два месяца.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове прекратили поиски юноши, исчезнувшего при загадочных обстоятельствах в начале сентября. 16-летний студент одного из городских колледжей 5 сентября заглянул в гости к родственнице, потом заехал домой на Западный.

Парень жил один в своей квартире. В тот вечер он пообщался по поводу ремонта с папой. После разговора он заглянул в продуктовый магазин, затем сел в автобус и поехал на автовокзал.

ИСКАЛИ В ЗАБРОШКАХ И В ЛЕСОПОЛОСЕ.

Известно, что студент купил билет до Порт-Катона в Азовском районе. Но из автобуса вышел намного раньше. Это подтвердили и водитель рейсового транспорта, и результаты биллинга. Что произошло потом, оставалось загадкой вплоть до 11 ноября.

Валентина, родственница юноши, рассказала:

— В поисках участвовали и волонтеры, и родные, и МЧС. Специалисты осмотрели лесные посадки, берег Азовского моря, подвалы и заброшки. Но зацепок не было.

Поиски длились больше двух месяцев Олег УКЛАДОВ.

В Следственном Управлении СК России по Ростовской области сразу возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ведь близкие парня с первого дня его исчезновения говорили, что поводов для побега у него не было. Подросток был благополучным, ни с кем не конфликтовал, хорошо учился, не нуждался в деньгах.

Родители до последнего верили, что найдут сына живым и невредимым.

«ПОДТВЕРДИЛИ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК».

Но надеждам не суждено было сбыться. Об этом «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» рассказала родственница студента Валентина.

— Вчера по своим каналам я узнала, что он погиб. Мне подтвердили это несколько человек. Сегодня было опознание. Мы только что с него. Это он, — плачет Валентина.

После исчезновения студента завели уголовное дело Светлана Макеева.

Женщина не стала говорить, что конкретно произошло с ее близким человеком и где именно нашли тело. Валентина пояснила, что не имеет на это морального права. Информации о том, когда состоится прощание, пока нет.

«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.