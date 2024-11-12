Вышел не на своей остановке и исчез: Таинственно пропавшего 16-летнего студента нашли погибшим

В Ростове прекратили поиски юноши, исчезнувшего при загадочных обстоятельствах в начале сентября. 16-летний студент одного из городских колледжей 5 сентября заглянул в гости к родственнице, потом заехал домой на Западный.
Парень жил один в своей квартире. В тот вечер он пообщался по поводу ремонта с папой. После разговора он заглянул в продуктовый магазин, затем сел в автобус и поехал на автовокзал.
ИСКАЛИ В ЗАБРОШКАХ И В ЛЕСОПОЛОСЕ.
Известно, что студент купил билет до Порт-Катона в Азовском районе. Но из автобуса вышел намного раньше. Это подтвердили и водитель рейсового транспорта, и результаты биллинга. Что произошло потом, оставалось загадкой вплоть до 11 ноября.
Валентина, родственница юноши, рассказала:
— В поисках участвовали и волонтеры, и родные, и МЧС. Специалисты осмотрели лесные посадки, берег Азовского моря, подвалы и заброшки. Но зацепок не было.
Поиски длились больше двух месяцев Олег УКЛАДОВ.
В Следственном Управлении СК России по Ростовской области сразу возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ведь близкие парня с первого дня его исчезновения говорили, что поводов для побега у него не было. Подросток был благополучным, ни с кем не конфликтовал, хорошо учился, не нуждался в деньгах.
Родители до последнего верили, что найдут сына живым и невредимым.
«ПОДТВЕРДИЛИ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК».
Но надеждам не суждено было сбыться. Об этом «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» рассказала родственница студента Валентина.
— Вчера по своим каналам я узнала, что он погиб. Мне подтвердили это несколько человек. Сегодня было опознание. Мы только что с него. Это он, — плачет Валентина.
После исчезновения студента завели уголовное дело Светлана Макеева.
Женщина не стала говорить, что конкретно произошло с ее близким человеком и где именно нашли тело. Валентина пояснила, что не имеет на это морального права. Информации о том, когда состоится прощание, пока нет.
«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.