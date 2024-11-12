Вышел не на своей остановке и исчез: Таинственно пропавшего 16-летнего студента нашли погибшим

В Следственном Управлении СК России по Ростовской области сразу возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ведь близкие парня с первого дня его исчезновения говорили, что поводов для побега у него не было. Подросток был благополучным, ни с кем не конфликтовал, хорошо учился, не нуждался в деньгах.