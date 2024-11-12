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Появились подробности вымогательства лжеполицейскими миллиона рублей у посетителя бара

Преступники выдали себя за оперативников и, угрожая молодому мужчине, забрали у него крупную сумму денег, сообщила пресс-служба МВД РФ.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Лжеполицейские вымогали у посетителя бара миллион рублей.
Источник: Shutterstock

К 21-летнему посетителю одного из баров на Арбате в Москве подошли трое неизвестных мужчин, представившихся сотрудниками полиции. Они заявили молодому человеку, что он якобы находится в розыске по делу о мошенничестве. Парня заставили сесть в автомобиль злоумышленников и угрозами потребовали передать им 1 миллион рублей.

В случае, если мужчина отказался бы отдать деньги преступникам, они обещали применить к нему физическое насилие. Парню ничего не оставалось, как выполнить требования похитителей.

Как только молодому человеку удалось выйти из машины преступников, он обратился за помощью в полицию. Настоящие стражи порядка сработали оперативно. Вскоре правоохранительные органы задержали 39-летнего жителя Архангельской области, а также 34-летнего и 19-летнего жителей российской столицы.

В настоящее время в отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Все подозреваемые заключены под стражу в связи с их потенциальной общественной опасностью. За совершение подобного преступления они могут получить длительные сроки лишения свободы.