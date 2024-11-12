Появились подробности вымогательства лжеполицейскими миллиона рублей у посетителя бара

К 21-летнему посетителю одного из баров на Арбате в Москве подошли трое неизвестных мужчин, представившихся сотрудниками полиции. Они заявили молодому человеку, что он якобы находится в розыске по делу о мошенничестве. Парня заставили сесть в автомобиль злоумышленников и угрозами потребовали передать им 1 миллион рублей.