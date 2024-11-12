За взятку осужден начальник ГАИ свердловского города

В суде установлено, что в апреле 2023 года Анисимков получил от работника коммерческой компании, занимающейся сдачей в аренду снегоходов и квадроциклов, 120 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности и за нереагирование на административные правонарушения клиентов. При этом гаишник намеревался в последующем получить вторую часть взятки в размере 120 тыс. рублей.