За взятку осужден начальник ГАИ свердловского города

Анисимков признан виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки, в значительном размере» и ч. 1 ст. 285УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
В суде установлено, что в апреле 2023 года Анисимков получил от работника коммерческой компании, занимающейся сдачей в аренду снегоходов и квадроциклов, 120 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности и за нереагирование на административные правонарушения клиентов. При этом гаишник намеревался в последующем получить вторую часть взятки в размере 120 тыс. рублей.
Как рассказал ЕАН начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, противоправная деятельность Анисимкова пресечена оперативниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области совместно с региональным УФСБ.