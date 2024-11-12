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За взятку осужден начальник ГАИ свердловского города

В Ивделе за взяточничество получил 3 года 6 месяцев начальник местной ГАИ Максим Анисимков. Об этом сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Анисимков признан виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки, в значительном размере» и ч. 1 ст. 285УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

В суде установлено, что в апреле 2023 года Анисимков получил от работника коммерческой компании, занимающейся сдачей в аренду снегоходов и квадроциклов, 120 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности и за нереагирование на административные правонарушения клиентов. При этом гаишник намеревался в последующем получить вторую часть взятки в размере 120 тыс. рублей.

Как рассказал ЕАН начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, противоправная деятельность Анисимкова пресечена оперативниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области совместно с региональным УФСБ.