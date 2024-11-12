В Подольске псевдополицейские делали закладки ради вымогательств

«Творческий путь» квартета ранее судимых жителей разных регионов завершился в отделе полиции. Злоумышленники, которые в корыстных целях изображали сотрудников правоохранительных органов, были задержаны настоящими полицейскими", — сказала Волк.
Предварительно установлено, что фигуранты сделали муляж пакета с несколькими разовыми дозами наркотика и спрятали его в тайник. Затем через мессенджер опубликовали объявление о продаже мефедрона. На него откликнулись двое иностранных граждан, которым сообщили координаты закладки.
Рядом с тайником фигуранты поставили фотоловушку. Это позволило им сразу получить информацию о том, что мигранты пришли за наркотиком. Злоумышленники приехали к месту схрона, представились сотрудниками правоохранительных органов, надели на иностранцев наручники и избили их, угрожая похожим на пистолет предметом. Затем посадили потерпевших в автомобиль и за освобождение от уголовной ответственности потребовали у них два миллиона рублей.
«Вскоре после этого подозреваемые были задержаны. В ходе обысков у них изъят реквизит для криминальных постановок: два травматических пистолета, патроны к ним, муляж гранаты, служебное удостоверение с признаками подделки, пакет с поваренной солью и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сказала Волк.
На видео в телеграм канале «МВД Медиа» она уточнила, что задержание произошло в Подольске.
Возбуждено уголовное дело, фигуранты арестованы, устанавливаются иные эпизоды их криминальной деятельности.