В Подольске псевдополицейские делали закладки ради вымогательств

Рядом с тайником фигуранты поставили фотоловушку. Это позволило им сразу получить информацию о том, что мигранты пришли за наркотиком. Злоумышленники приехали к месту схрона, представились сотрудниками правоохранительных органов, надели на иностранцев наручники и избили их, угрожая похожим на пистолет предметом. Затем посадили потерпевших в автомобиль и за освобождение от уголовной ответственности потребовали у них два миллиона рублей.