Россияне предстанут перед судом за нападение на свадебный автобус в Подмосковье

30 августа обвиняемые на Infiniti перегородили дорогу свадебному автобусу из-за того, что их подрезал его водитель. Они стали бить стекла, после чего обстреляли праздничную процессию из травматического оружия и скрылись. Осколки стекла попали в салон, в результате чего пострадали пассажиры, среди которых были несовершеннолетние.