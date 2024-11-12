В Волгоградской области мужчину будут судить за убийство ребенка

Как установило следствие, 19 июля 2024 года обвиняемый поругался со своей сожительницей. Сразу после конфликта женщина ушла по делам, оставив дома малолетнего сына. Все еще злой на свою подругу, мужчина избил ребенка. Позднее эксперты определили, что злоумышленник нанес мальчику более десяти ударов по голове и телу. Спустя несколько часов после избиения ребенок умер в больнице, несмотря на все старания врачей.
Осознавая, что натворил, мужчина попытался сбежать, но полицейские быстро его нашли. В ходе изучения всех обстоятельств выяснилось, что 25 июня этого же года задержанный сильно избил свою возлюбленную.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего») и ч. 2 ст. 116.1 УК РФ («Нанесение побоев лицом, имеющим судимость»), сообщили в региональном СУ СКР.
Ранее обвиняемый был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека и за кражи. В декабре 2023 года он вышел на свободу после отбывания наказания.
Расследование завершено. Уголовное дело отправят в суд.