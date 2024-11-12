В Волгоградской области мужчину будут судить за убийство ребенка

Как установило следствие, 19 июля 2024 года обвиняемый поругался со своей сожительницей. Сразу после конфликта женщина ушла по делам, оставив дома малолетнего сына. Все еще злой на свою подругу, мужчина избил ребенка. Позднее эксперты определили, что злоумышленник нанес мальчику более десяти ударов по голове и телу. Спустя несколько часов после избиения ребенок умер в больнице, несмотря на все старания врачей.