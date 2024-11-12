Челябинец ударил ногой чужого ребенка в подъезде жилого дома

В следственном управлении СК региона действия мужчины уже квалифицировали по статьям о хулиганстве и угрозе причинения тяжкого вреда здоровью. По ним агрессору грозит наказание от крупного штрафа, принудительных, обязательных и исправительных работа, и вплоть до лишения свободы на срок от двух до пяти.