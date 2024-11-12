Челябинец ударил ногой чужого ребенка в подъезде жилого дома

На лестничной клетке затеяли потасовку два школьника. Предположительно, отец одного из них вышел на шум, поднял за грудки мальчика — оппонента своего сына — и прижал к стене. А после «воспитательной беседы» нанес ребенку удар ногой.
Интересно, что вслед за мужчиной из квартиры вышла женщина, которая не попыталась его остановить. Лишь после того, как он ударил мальчика, увела его обратно в квартиру.
В полиции сообщили, что информация об инциденте проверяется. По адресу его участников направлены дознаватели. Родителей пострадавшего ребенка, а также свидетелей и очевидцев просят обратиться в дежурную часть отдела полиции «Курчатовский».
В следственном управлении СК региона действия мужчины уже квалифицировали по статьям о хулиганстве и угрозе причинения тяжкого вреда здоровью. По ним агрессору грозит наказание от крупного штрафа, принудительных, обязательных и исправительных работа, и вплоть до лишения свободы на срок от двух до пяти.
«В ходе мониторинга соцсетей выявлено видео, на котором мужчина в подъезде дома на улице Бейвеля применял насилие в отношении ребенка, в том числе — нанес удар ногой по телу девятилетнего мальчика, — пояснили в пресс-службе СК. — В настоящее время лицо, совершившее преступления, установлено. Принимаются меры к его задержанию».