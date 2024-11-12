Житель Башкирии напал на прохожего с ножом-кастетом

По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, суд счел наличие у подсудимого малолетних детей и добровольное возмещение морального вреда потерпевшему. Также мужчина частично признал свою вину и принес извинения пострадавшему. Суд приговорил его к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком на два года.