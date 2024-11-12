В Уфе возбудили дело по факту осквернения аллеи с портретами героев.

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад у руководителя СУ СК России по РБ Владимира Архангельского по уголовному делу об осквернении аллеи воинской славы в Уфе. Как информировал «Башинформ», вандалы повредили стенды с портретами участников СВО и ветеранов Великой Отечественной войны, расположенные в сквере около дворца творчества «Орион».
В региональном следственном управлении по данному факту возбудили уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, отметили в СКР.
«Как могла подняться рука на священную историю и на наших героев?! Просто нет слов! Заявление о факте вандализма написано в полицию! Надеемся, что виновные изверги будут найдены и наказаны», — написал ранее в соцсетях местный житель.