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В Уфе возбудили дело по факту осквернения аллеи с портретами героев

В Уфе возбудили дело по факту осквернения аллеи с портретами героев.

Источник: ДЕМЧАНЕ | Дёмский район | Дёма, Vk

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад у руководителя СУ СК России по РБ Владимира Архангельского по уголовному делу об осквернении аллеи воинской славы в Уфе. Как информировал «Башинформ», вандалы повредили стенды с портретами участников СВО и ветеранов Великой Отечественной войны, расположенные в сквере около дворца творчества «Орион».

В региональном следственном управлении по данному факту возбудили уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, отметили в СКР.

«Как могла подняться рука на священную историю и на наших героев?! Просто нет слов! Заявление о факте вандализма написано в полицию! Надеемся, что виновные изверги будут найдены и наказаны», — написал ранее в соцсетях местный житель.