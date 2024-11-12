В Челябинской области в ДТП травмированы 8-месячная девочка и ее мать

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Варненском районе.
Предварительно сообщается, что на 69 километре дороги Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды 45 летний водитель Toyota не выбрал безопасную скорость движения в условиях гололедицы, не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
В результате 35-летняя пассажирка и 8-месячная девочка, которая в тот момент находилась в детском кресле, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. После обследования им назначили амбулаторное лечение.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.