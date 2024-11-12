Стало известно, что происходит с убившим жену экс-министром Казахстана Бишимбаевым

В то же время, суд казахстанской столицы отказался лишать Бишимбаева родительских прав по отношению к его детям от предыдущего официального брака с Назым Кахарман. Женщина подавала соответствующий иск, но суд решил, что бывший министр не применял физическое и психологическое насилие к детям и оснований для лишения его прав отца нет.