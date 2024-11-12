Стало известно, что происходит с убившим жену экс-министром Казахстана Бишимбаевым

В СМИ Казахстана ранее появились сюжеты о якобы побеге из исправительной колонии бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. В ноябре 2023 года, находясь в ресторане, он жестоко избил свою супругу Салтанат Нукенову. Из-за полученных травм женщина скончалась. Бишимбаев пытался скрыть содеянное, а его родственник удалил записи с камер видеонаблюдения.
За расправу над собственной женой Бишимбаеву дали 24 года лишения свободы. Недавно появилась информация, что убийцу не могут найти в колонии. Но в Комитете уголовно-исполнительной системы республики утверждают о ложности этих сообщений. По факту распространения фейков правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело.
Адвокат Бишимбаева Ерлан Газымжанов позже сообщил, что бывший министр находится в колонии в Степногорске. Никакого побега он не совершал.
В то же время, суд казахстанской столицы отказался лишать Бишимбаева родительских прав по отношению к его детям от предыдущего официального брака с Назым Кахарман. Женщина подавала соответствующий иск, но суд решил, что бывший министр не применял физическое и психологическое насилие к детям и оснований для лишения его прав отца нет.