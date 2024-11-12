В обновленном парке Лесоводов в Уфе ребенку качели проломили челюсть

В парке Лесоводов в Уфе маленький мальчик сломал челюсть, катаясь на качелях-балансирах. На него рухнула конструкция детского аттракциона и проломила подбородок. Окровавленного мальчика доставили в больницу, где ему наложили швы и диагностировали перелом челюсти в трех местах. Мать пострадавшего мальчика заявила, что власти не готовы взять на себя ответственность.
Произошедшее прокомментировали в мэрии Уфы, заявив, что площадка не была введена в эксплуатацию и играть на ней запрещено, однако это не мешает жителям города кататься на качелях и горках.
— Как и ранее, периметр детской площадки ограждён сигнальной лентой, на игровом оборудовании размещены таблички о запрете их использования, так как технадзор они еще не прошли, — пояснили в администрации.
Реконструкцию парка намерены завершить только к концу ноября.
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