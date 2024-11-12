В обновленном парке Лесоводов в Уфе ребенку качели проломили челюсть

В парке Лесоводов в Уфе маленький мальчик сломал челюсть, катаясь на качелях-балансирах. На него рухнула конструкция детского аттракциона и проломила подбородок. Окровавленного мальчика доставили в больницу, где ему наложили швы и диагностировали перелом челюсти в трех местах. Мать пострадавшего мальчика заявила, что власти не готовы взять на себя ответственность.