Мэрия Самары прокомментировала анонимные звонки о минировании учреждений

В Самаре 12 ноября стали массово поступать сообщения о минировании. Сначала анонимные звонки поступили в несколько школ, о чем руководство учреждений сразу же сообщило в экстренные службы. Ситуацию прокомментировали в городской мэрии.
— Учащиеся и сотрудники школ эвакуированы, — уточнила пресс-служба администрации Самары.
Но одними лишь школами дело не ограничилось. Как рассказали «КП-Самара» собственные источники, из-за анонимных сообщений закрыли станцию метро «Гагаринская». Проверка показала, что никаких подозрительных предметов там нет, и вскоре станцию открыли. Анонимные сообщения также поступили в горбольницу № 10 и на кабельный завод. Проводятся проверки. «КП-Самара» продолжает следить за ситуацией.