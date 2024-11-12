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Мэрия Самары прокомментировала анонимные звонки о минировании учреждений

В школы и медучреждения Самары поступают сообщения о минировании.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре 12 ноября стали массово поступать сообщения о минировании. Сначала анонимные звонки поступили в несколько школ, о чем руководство учреждений сразу же сообщило в экстренные службы. Ситуацию прокомментировали в городской мэрии.

— Учащиеся и сотрудники школ эвакуированы, — уточнила пресс-служба администрации Самары.

Но одними лишь школами дело не ограничилось. Как рассказали «КП-Самара» собственные источники, из-за анонимных сообщений закрыли станцию метро «Гагаринская». Проверка показала, что никаких подозрительных предметов там нет, и вскоре станцию открыли. Анонимные сообщения также поступили в горбольницу № 10 и на кабельный завод. Проводятся проверки. «КП-Самара» продолжает следить за ситуацией.