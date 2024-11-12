Мэрия Самары прокомментировала анонимные звонки о минировании учреждений

Но одними лишь школами дело не ограничилось. Как рассказали «КП-Самара» собственные источники, из-за анонимных сообщений закрыли станцию метро «Гагаринская». Проверка показала, что никаких подозрительных предметов там нет, и вскоре станцию открыли. Анонимные сообщения также поступили в горбольницу № 10 и на кабельный завод. Проводятся проверки. «КП-Самара» продолжает следить за ситуацией.